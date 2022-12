Wer in der Nacht von heute, 31. Dezember 2022, auf den morgigen Sonntag die Grazer Öffis benutzen will, dem stehen genügend Trams und Busse zur Verfügung. Doch nicht zuletzt wegen des „Silvesterspektakels“ auf dem Grazer Hauptplatz kommt es zu Fahrplanabweichungen – und für die Straßenbahnlinien 1, 23, 4, 5, 6 und 7 teilweise zu Ersatzfahrten mit Bussen (19.30 bis ein Uhr früh). Die regulären Nachtbusse sind nicht im Einsatz, dennoch will man die Anbindung an Umlandgemeinden auch in den Nachtstunden sicherstellen: Die Buslinie 76U etwa fährt ab dem Schulzentrum St. Peter im Stundentakt nach Premstätten – und das sogar bis 4.40 Uhr früh!

Die Schloßbergbahn wiederum ist bis zwei Uhr früh (und morgen ab 10 Uhr) unterwegs, der Lift zum Uhrturm bis 0.30 Uhr sowie die Schöckl-Seilbahn bis 19 Uhr (morgen ab 9). Und: Von 19.30 bis 20 Uhr wird heute die Demo „Für eine Welt ohne Stacheldraht, Grenzen und Knast“ für Anhaltungen sorgen.

Weitere aktuelle Infos erhalten Fahrgäste im Internet unter www.holding-graz.at sowie unter Tel. 0316/887-4224.