Da steht er, der Werner Kogler, im VIP-Klub der Grazer Merkur Arena direkt neben dem grünen Vizekanzler. „Gestatten, Werner Kogler“, stellt er sich den Topmanagern am Buffet vor und erntet verblüffte Gesichter. „Die glauben, ich will sie schleppen“, schmunzelt der Obersteirer aus Weißkirchen. Heuer im Frühjahr hat der 52-Jährige bei der Charity-Auktion der Kleinen Zeitung für Menschen in der Ukraine mitgeboten und ein Sturm-Spiel mit dem Vizekanzler ersteigert.