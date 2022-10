Noch unter der Ära Bürgermeister Siegfried Nagls wurde bekanntlich ein Machtwort gesprochen. Das viele Jahre lang dahinvegetierende Girardihaus wurde von der Stadt gepachtet. Nun gibt es intensive Gespräche zwischen Stadt, Kunstuniversität und dem Verein "Rettet das Girardihaus". Dem Vernehmen nach steht eine Entscheidung kurz bevor. Aus dem Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber gibt es positive Zeichen. Dessen Büroleiter Stefan Herzog kündigt an: "Es wird ein klares Sichtbarmachen des Andenkens an Girardi geben. Das Theater in den Räumlichkeiten wird auch Girarditheater heißen."