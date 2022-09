Nächstes Kapitel in der schon langen Geschichte zum Dach von Kastner & Öhler in der Grazer Innenstadt: Das Höchstgericht hat dem Kaufhaus-Riesen recht gegeben, die Stadt kann aus dem Baurecht heraus nicht auf eine Fertigstellung des Daches drängen. Das juristische Argument: Das Steiermärkische Baugesetz schreibt explizit kein zeitliches Limit vor, bis wann ein einmal genehmigtes Bauwerk vollendet sein muss, anders als in anderen Bundesländern.