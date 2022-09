Bereits in zwei Wochen startet der steirische Nachwuchs ins neue Schuljahr. Eine Frage, vor der Direktoren und Direktorinnen von Grazer Pflichtschulen derzeit stehen: Wird es weiterhin möglich sein, in der Nachmittagsbetreuung Zusatzkurse anzubieten? Vom Sportkurs bis zum Experimentierworkshop, von der Radiowerkstatt bis zum Programmierkurs reichte zuletzt das Angebot. Vereine und externe Anbieter brachten es an die Schulen, die Kosten übernahm zuletzt die Stadt.