Nächste Woche startet in der Steiermark die freiwillige Sommerschule, zwei Wochen später (12. 9.) die Schule für alle. Doch schon jetzt drücken viele Kinder und Jugendliche die Schulbank – und zwar in Nachhilfeinstituten.

Bei „Lernibald“ in Graz sind die Lehrer voll ausgebucht. Der Bedarf sei wie jedes Jahr im August sehr hoch, meint Leiterin Nadja Groß. Teurer ist man trotz Inflation nicht geworden, um die steigenden Kosten nicht auf die Eltern abzuwälzen.