Es waren zwei harte Jahre im Städtetourismus, aber nun scheint eine der wichtigsten Säulen im Grazer Tourismus sich wieder stabil zu entwickeln: Das Kongressgeschäft läuft so richtig an. Ab Mittwoch tagt etwa die Österreichische Gesellschaft der Neurologen im Messecongress-Centers Graz. Mitte Juni treffen sich dann die Chirurgen zum Kongress in Graz – wie bei den Neurologen sind 800 Teilnehmer angekündigt. Bis dahin gibt es noch das Gourmettreffen der Rolling Pin Convention Ende Mai mit rund 1000 Gästen oder das Fifteen Seconds Festival ab 9. Juni, das mit rund 3000 Teilnehmern im Kongresskalender steht.