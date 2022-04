Das neue Falstaff-Ranking ist da und präsentiert die 1950 besten Lokale Österreichs (wir berichteten). In der Steiermark drängen sich gleich fünf Lokale auf den ersten drei Plätzen. Den ersten Rang teilen sich das Restaurant "Weinbank" in Ehrenhausen von Gerhard Fuchs und Harald Irkas "Am Pfarrhof" in St. Andrä im Sausal. Beide erhielten 98 Falstaff-Punkte und haben ja beim Gaut Millau 2022 auch vier Hauben eingefahren. Mit 95 Punkten liegt das Steirerschlössl mit Küchenchef Martin Steinkellner in Zeltweg nur knapp dahinter am zweiten Platz. Den dritten Platz teilen sich wieder zwei Betriebe mit jeweils 93 Punkten: die Geschwister (Sonja und Richard) Rauch aus Bad Gleichenberg und die Saziani Stub'n in Straden rund um Thomas Hofmarcher, Manuel Ulrich und Filip Jug.