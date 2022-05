Schneewittchen und die sieben Zwerge schauten im Süden von Graz genauso vorbei wie die Jungs aus dem Kult-Film "Hangover" – Sonnenbrille und umgeschnallte Babypuppe inklusive. Ja, es gehört fast zur Pflicht eines passionierten Darts-Fans, bei einem Turnier in kreativer Verkleidung Party zu machen. So war es in Jahren vor Corona auch beim Stelldichein der Pfeile-Profis in Premstätten – und so wird es erst recht ab dem heutigen Freitag sein, nach herausfordernden Pandemiezeiten.

Von 29. April bis 1. Mai gehen ja in der Steiermarkhalle beim Schwarzlzentrum die Austrian Darts Open 2022 über die Bühne. Versprochen wird eine geballte Ladung an Superstars, darunter die Weltmeister Peter Wright und Michael van Gerwen. Hinzu kommen sieben österreichische Teilnehmer rund um "Local Hero" Mensur Suljovic.

Rekordchampion "Mighty Mike"

Die Austrian Darts Open werden heuer zum insgesamt achten Mal ausgetragen, nachdem sie 2012 erstmals in Wiener Neustadt stattfanden. Seit 2018 hat das Event sein Zuhause in der Steiermarkhalle in Graz/Premstätten, in den beiden letzten Jahren pausierte man allerdings, unter anderem wegen Corona. Amtierender und Rekordchampion bei diesem Event ist übrigens Michael van Gerwen: Der zweiterfolgreichste Spieler der PDC-Geschichte errang den Titel gleich drei Mal. "Mighty Mike" ist bei der Weltmeisterschaft diesmal ausgefallen: Er durfte aufgrund eines positiven Tests auf Sars-CoV-2 nicht mehr am Turniergeschehen teilnehmen.