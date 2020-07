Facebook

Thomas Plautz vom Kinderbüro kritisiert die eingezäunte Partymeile © Ballguide/Pajman

Es ist eine gut gemeinte Aktion zur Unterstützung der arg gebeutelten Nachtgastronomie. Trotzdem, und obwohl das Konzept nach dem Aufschrei der Anrainer adaptiert wurde, verstummt die Kritik an „Summer in the City“ am Karmeliterplatz nicht. Partystimmung will am Areal auch nicht so recht aufkommen: Ein Bauzaun trennt die sechs Bars und den Foodtruck vom Rest der Stadt, und auch wenn der Eintritt frei ist, schreckt die behördlich vorgeschriebene Registrierung Gäste ab.