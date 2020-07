Ein "in Graz und im Ausland lebender Katzenfreund" schildert der Kleinen Zeitung, was hinter dem Ausloben der hohen Prämie von 10.000 Euro steckt.

Die beiden misshandelten Katzen © KK

Bisher sind zwei gehäutete Katzen in Graz gefunden worden. Der erste Fall ereignete sich am 11. Juli. Eine acht Monate alte Katze wurde schwer verletzt am Griesplatz der Tierrettung übergeben.

Am Samstag darauf dann der zweite schreckliche Fund. In der Petrifelderstraße wurde eine tote Katze entdeckt. Die Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße ersucht um Hinweise unter Tel. 059 133/65 85.

Von offizieller Stelle wurden bereits Belohnungen für Hinweise ausgelobt. Die bisher höchste Prämie (10.000 Euro) aber kommt von privater Seite. Seine Beweggründe beschreibt der "in Graz und im Ausland lebende Katzenfreund", der anonym bleiben möchte, so ...

"Muss entlarvt werden"

"Der mit dieser unvorstellbar sadistischen Grausamkeit handelnde Täter muss entlarvt werden, sonst mordet er weiter und findet möglicherweise sogar noch Nachahmungstäter."

"Der Betrag ist deswegen so hoch, weil es darum geht, die Schwelle zu überwinden, die ein Mitwisser erst überschreiten muss, um sich zu offenbaren. Ich hoffe eben, dass Tatbeteiligte, die nicht direkt verantwortlich gemacht werden können, den Täter verraten, weil der Betrag sie lockt".

"Ich zahle die Prämie dann aus, wenn ich von der Polizei oder sonst einer glaubhaften Instanz benachrichtigt werde, dass der Täter gefasst ist und dass ursächlich dafür eine bestimmte Zeugenaussage oder mehrere waren."