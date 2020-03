In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die drastischen Maßnahmen sollen die Infektionskurve abflachen. So hat sich das Virus in den letzten Tagen im Raum Graz verbreitet.

Coronavirus - Virologen arbeiten auf Hochtouren © dpa-Zentralbild/Robert Michael

Die Zahl der Infizierten steigt in ganz Österreich leider weiterhin, so auch in der Landeshauptstadt: Am 16. März wurden weitere sieben Frauen und zwei Männer positiv getestet, im Bezirk Graz-Umgebung waren es jeweils eine Frau und ein Mann.