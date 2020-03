Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

"Wir können uns nicht beklagen“, sagt Wolfgang Nusshold. Er betreibt die Univiertel-Lokale „Kottulinsky“ und „Three Monkeys“. Seitdem am 1. November das absolute Rauchverbot für die Gastronomie in Kraft getreten ist, sei „alles überraschend gleich geblieben“. Nusshold hatte mit Umsatzeinbußen gerechnet, stattdessen hätte sich einfach das Publikum geändert. „Manche Raucher sind weggefallen, dafür kommen Nichtraucher viel lieber her“, meint er. Diese würden sich freuen, dass ihr Gewand weniger nach Rauch stinkt. Anzeigen habe es bei ihm bisher keine gegeben.