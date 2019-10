In der Nacht von Samstag auf Sonntag war Zeitumstellung in Österreich, doch noch nicht überall scheinen die Uhren schon richtig zu ticken.

Wer hat an der Uhr gedreht? Anscheinend noch niemand © Schaupp

„Treffma uns beim Weikhard?“ Diese Frage kennt wohl jede Grazerin und jeder Grazer nur zu gut. Wer frisch in die Stadt kommt, lernt sie bald kennen. Gemeint ist damit die Uhr vor dem namensgleichen Uhrengeschäft am Grazer Hauptplatz. Die Weikhard-Uhr ist DER Treffpunkt in der Stadt. Dutzende Personen warten hier zu jeder Minute auf eine Verabredung. Und sie alle treffen sich hier, weil hier eben auch eine Uhrzeit angezeigt wird. Wer kommt zu spät, wer pünktlich? Man kann es sofort ablesen - eigentlich.