Nach eineinhalb Monaten ist die Weikhard-Uhr, der Treffpunkt der Grazer, wieder am Hauptplatz. Warum sich die Wiederinstallation verzögert hat.

© ONLOPH/Simon Möstl

Es war am 13. Juli, als ein Betonmischwagen im Zuge der Umbauarbeiten am Hauptplatz die Weikhard-Uhr gerammt hat. Der legendäre Treffpunkt der Grazer zog den Kürzeren und stand schief. Was zunächst für lustige Fotos von Einheimischen wie Touristen sorgte, war nach einem Tag aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Die Uhr wurde abmontiert und die demolierte Edelstahlsäule ging weiter zum Schlosser.