Der Verkehrsinfarkt rund um das Fußballspiel WAC gegen AS Roma ließ die Nerven in Graz blank liegen. Ein Rollerfahrer nutzte den Stillstand zum "Autobahn-Ausflug".

Kuriose Ausfahrt © KK

Nichts ging mehr. Die Verkehrsplanung rund um das Europa-League-Spiele WAC vs. AS Roma und die Eröffnung der Herbstmesse am Donnerstag hat völlig versagt.