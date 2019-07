Die Premiere ist geglückt: Das große EDM-Event "Electric Nation" stürmten rund 18.000 Fans aus dem In- und Ausland. Headliner Steve Aoki hat leider abgesagt, für ihn wurde aber würdiger Ersatz gefunden. Wir waren dabei - unser Liveartikel zum Nachlesen!

© MCG/Wiesner

23 Uhr: Vini Vici beschließen die Hauptbühne

Punkt 23 Uhr - die Curfew für Open Airs hierzulande - ist die Open-Air-Party zu Ende. Vini Vici beenden ihr Set, das extrem viele "Oldies" (Bon Jovi, Queen, 4 Non Blondes, The Prodigy, Faithless ...) enthielt, mit einem Klassiker, schwenken die Österreichfahne und schießen noch ein Selfie mit dem Publikum. Das war's, Electric Nation 2019 - in der Messehalle A wird noch bis frühmorgens weitergetanzt, und wir dürfen uns schon auf den 1. August 2020 freuen, da findet nämlich die zweite Ausgabe des EDM-Spektakels statt!