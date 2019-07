Facebook

Unterm Uhrturm wird heute getanzt - aber auf der Grazer Messe, nicht am Schloßberg © Leutgeb Entertainment Group

Es ist ein gewaltiger Koloss, der da am Freigelände der Grazer Messe auf die tanzwütigen Massen wartet: 50 Meter breit, 25 Meter hoch und 300 Tonnen schwer ist die Electric-Nation-Bühne, die im Design dem Grazer Uhrturm nachempfunden ist. Am DJ-Pult wechseln sich ab 13.30 Uhr einige der größten Stars der EDM (Electronic Dance Music)-Szene ab: Auf Paenda, die am Nachmittag zum ersten Mal nach ihrem Auftritt beim Songcontest in ihrer Heimat auftritt, folgen der gefragte Remixer James Hype aus England und das österreichische Duo Darius X Finlay.