Am Joanneumring Neues Geschäft neben Lena Hoschek eingezogen

Am Joanneumring 3, direkt neben dem Shop von Modedesignerin Lena Hoschek, öffnet mit "Der Pfeifer" ein neuer Herrenfriseur seine Türen.

Neben dem Lena Hoschek Flagship Store ist ein neues Geschäftslokal eingezogen © Schaupp

Bekannt ist die Adresse schon lange: Am Joanneumring 3 ging man für Uhren und Juwelen ein und aus. Der "Juwelier & Uhrmachermeister - Hans Riegler" schloss im Jänner seine Türen am Standort. Diese Geschäftsfläche ist zwar nach wie vor leer, aber ebenfalls am Joanneumring 3 befindet sich der Lena Hoschek Flagship Store - und auf der anderen Seite von diesem zieht jetzt "Der Pfeifer" als neuer Herrenfriseur ein.