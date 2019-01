Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Öffnungszeiten stehen zwar noch (auch online), aber bei "Riegler" sind die Türen geschlossen © Winter-Pölsler

Was lange währt, nimmt nun leider ein trauriges Ende: die "Juwelier & Uhrmachermeister - Hans Riegler KG" schließt ihre Türen. Wer am Joanneumring 3 vorbeigeht, sieht eine leerstehende Geschäftsfläche vor sich. Das Gewerbe wurde laut dem öffentlichen Gewerberegister mit 16. Jänner 2019 gelöscht. Das bestätigt auch die Wirtschaftskammer Graz. Entstanden ist das Unternehmen unter Johann Riegler am 19. Oktober 1954. Somit geht eine 65-jährige Firmengeschichte zu Ende.



Der Grund für die Schließung: Hannes Riegler senior ist kürzlich vestorben. Die Übernahme durch die nächste Generation findet nicht statt. So weiß es zumindest der Grazer Juwelier Georg Wiesauer, der in der Stempfergasse 9 sein Geschäft führt, zu berichten. "Riegler senior war knapp über 70 Jahre alt, aber es ging ihm bedauerlicherweise nicht mehr gut", sagt Wiesauer.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.