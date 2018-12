Bereits zum dritten Mal ging am Donnerstag die Grazer Adventbim auf ihre Route. Norbert Wally und Miriam Bichler stimmten musikalisch aufs Fest ein.

Miriam Bichler und Norbert Wally musizieren in der Grazer Adventbim © Grossschädl/Ballguide

Was eigentlich als einmalige Sache geplant war, fand heuer schon zum dritten Mal statt. Die "Tram Session" gehört also bereits zur Tradition des Grazer Advents. Norbert Wally (stimmmächtiger Frontman von The Base) und Clara Luzia bzw. Miriam Bichler (von den "Tip Toes" beschallten die Adventbim mit einem intimen, vorweihnachtlichen Akustikset.

Hier das Video von der "Tram Session".