Aktuell ist die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz wie so viele andere Einsatzkräfte beim großen Waldbrand in Eisbach-Rein gefordert.

Kurz davor bewies sie aber auch Tierliebe und Humor bei einem eher kuriosen Einsatz am Feldbodenring in Deutschfeistritz. Bei einem Wohnhaus hatte nämlich in der Nacht auf Samstag ein kleines Raubtier für gehörigen Wirbel gesorgt, in den frühen Morgenstunden war die Feuerwehr dann alarmiert worden. Ein Marder hatte sich im Dachbereich des Hauses eingeklemmt und konnte sich nicht befreien, was „er auch lautstark kundtat“, steht im Einsatzbericht.

Die Feuerwehrler entfernten mehrere Dachziegel und konnten das Tier so rasch aus seiner misslichen Lage befreien. Dankbar zeigte er sich aber eher weniger, bzw. auf seine eigene Art – „lediglich mit mehreren Bissen in die gut geschützten Hände unseres Kommandanten-Stellvertreters“, heißt es: „Kaum war er frei, war er auch schon wieder weg.“

Auch hätte man gerne ein besseres Bild mit dem Tier gemacht – „Doch die Fotorechte dafür hat er uns verweigert: Vielleicht hatte er die Vermutung, dass wir damit den Marderjagdverein Söding ins Spiel bringen wollten“, heißt es in Anspielung auf die erfolgreiche Instagram-Spaß-Seite.

Wie auch immer, der Marder war gerettet und „bedankt“ sich hoffentlich nicht auch noch mit einem Ausflug unter die Motorhaube der Feuerwehrautos ... Nach rund einer Stunde konnten die Floriani jedenfalls ihren Einsatz, zu dem sechs Mitglieder ausgerückt waren, beenden.