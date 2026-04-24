Zu einem tragischen Unfall kam es Freitag kurz nach 17 Uhr im Grazer Bezirk Gries: Eine 24-Jährige war vermutlich mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt. Dabei dürfte sie von einer Leiter aus dem zweiten Stock gefallen sein. Passanten setzten sofort einen Notruf ab. Die Rettung brachte die lebensgefährlich verletzte Frau ins LKH Graz, wo sie später verstarb.