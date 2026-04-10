In den frühen Abendstunden wurde ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in einem Waldstück unter seinem Traktor liegend gefunden. Nachdem der Mann nicht wie ausgemacht nachhausegekommen war, machte sich seine Tochter auf die Suche. Die 41-Jährige fand den Traktor ihres Vaters, auf dem Dach liegend, im Wald, woraufhin sie ihren Ehegatten verständigte. Dieser kletterte die Böschung hinab und konnte den Schwiegervater unter dem Traktor liegend wahrnehmen. Das Rote Kreuz wurde verständigt; der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Mann dürfte bei Waldarbeiten mit seinem Traktor im unwegsamen Gelände über eine 50 bis 60 Meter hohe Böschung gestürzt sein. Der Traktor kam im darunterliegenden Bachbett zu liegen. Der Mann dürfte bei dem Sturz aus dem Traktor geschleudert worden sein.

Der Traktor wurde im Anschluss von der Feuerwehr geborgen. Das Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.