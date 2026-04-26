Reportage. Oliver Gebhardt ist Fledermausbeauftragter der Stadt Graz. Wir haben ihn bei einer Erkundungstour im Luftschutzstollen beim Schloss St. Martin begleitet.

Eine Tür versperrt den Zugang zum ehemaligen Luftschutzstollen beim Bildungshaus Schloss St. Martin. Dahinter führen hundert steile Stufen in die Tiefe. Während Zweibeiner unsicher in die Dunkelheit stolpern, ist das Stollensystem aus der NS-Zeit Wohlfühlort für ganz besondere Graz-Bewohner. „Zwölf kleine Hufeisennasen und fünf große Hufeisennasen haben hier ihr Winterquartier“, erklärt Oliver Gebhardt. Geht ihr Winterschlaf im Frühling zu Ende, fliegen die Fledermäuse durch eine kleine Öffnung über der versperrten Tür ein und aus, um sich dann schließlich ganz in ihr Sommerquartier zu verabschieden. Mit geschultem Blick macht Gebhardt die letzten Nachzügler an der Höhlendecke aus.

Einzige Fortpflanzungskolonie in ganz Österreich

Der Biologe ist seit 2025 Fledermausbeauftragter der Stadt Graz. Für die Koordinationsstelle für Fledermausschutz- und Forschung in Österreich hat er seit 2013 den Fledermausbestand in der ganzen Steiermark im Fokus. Die Flattertiere, die im Frühling die Stollen unter dem Buchkogel verlassen, um in den Dachboden von Schloss Eggenberg umzuziehen, beschäftigen ihn besonders. „Die Weibchen der großen Hufeisennase haben dort ihre sogenannte Wochenstube. Es ist die einzige bekannte Fortpflanzungskolonie in ganz Österreich“, ruft der Biologe in Erinnerung. Weil die große Hufeisennase vom Aussterben bedroht ist, ist Schloss Eggenberg seit 2015 sogar Europaschutzgebiet.

Sichtung von Fledermäusen in Graz nicht ungewöhnlich

Ein Rätsel möchte Gebhardt als Fledermausbeauftragter klären. In den letzten Jahren sammeln sich die Tiere zwar im Frühling im Dachgebälk des Schlosses. Ein Teil der Weibchen weicht dann aber zur Aufzucht der Jungen in ein anderes Quartier aus. „Wo das ist, wissen wir nicht. Das möchte ich unbedingt herausfinden“, so der Experte. Beobachtet jemand, dass sich Fledermäuse am Dachboden eingenistet haben, freut sich der Experte über eine Nachricht (per E-Mail an oliver.gebhardt@fledermausschutz.at). Mit etwas Glück könnte es sich um seltene große Hufeisennasen handeln. Fledermäuse, die in der Dämmerung durch Graz flattern, sind hingegen nichts Ungewöhnliches. „Wenn man ein wenig aufmerksam ist, sieht man sie überall“, so Gebhardt.

Fledermäuse als Schädlingsvertilger

Aufklärungsarbeit zählt ebenfalls zu seinen Aufgaben. Dass die Tiere sich nicht in Haaren verfangen, sollte sich herumgesprochen haben. Bestehende Wissenslücken will der Biologe schließen. „Fledermäuse sind Schädlingsvertilger. Ihr Kot ist ein guter Dünger, man kann ihn in den Blumenkasten geben“, unterstreicht er, während er auf die kleinen, schwarzen Krümel zeigt, die die Tiere bei ihrem Abflug am Höhlenboden zurückgelassen haben.

Stärkung der Biodiversität in der Stadt

Schon während seines Biologiestudiums hat sich Gebhardt den Fledermäusen verschrieben. Was nach brotlosem Interesse klingt, hat ihm nach der Uni einen Job in einem Planungsbüro eingebracht. „Werden etwa Autobahnen oder Kraftwerke gebaut, muss man ein Auge darauf haben, wie sich das auf die Tiere auswirkt und teils Ausgleichsmaßnahmen umsetzen“, so Gebhardt. 2017 hat er sich mit einem Ingenieurbüro für Biologie selbständig gemacht. Als Fledermausbeauftragter der Stadt hat der Experte nun Batman & Co quasi offiziell im Auge. Braucht es das? Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) bejaht. „Eine Stadt im Gleichgewicht erkennt man daran, dass auch die Natur ihren Platz hat. Mit Initiativen wie dem Fledermausbeauftragten, dem Schutz unserer Turmfalken oder Investitionen in Vogelschutzgebiete stärken wir die Biodiversität und damit die Lebensqualität in Graz“, so Schwentner.