Alles neu macht der Mai? Und ob! Jedenfalls im Café Herzog in der Grazer Herrengasse: Am 1. Mai 2025 war bekannt geworden, dass ehemalige Mitarbeiter des geschlossenen Sacher-Kaffeehauses das Lokal übernehmen, genau ein Jahr später tischen sie nun kostbare Neuerungen auf. So gehört ab dem 1. Mai eine eigene Eiskarte zum frischen Angebot im Café Herzog – wobei Bujar Shabani und Mirsad Krasniqi als Hausherren mit Charly Temmel zusammenarbeiten. „Mit ihrem Engagement und der stilvollen Einrichtung sind sie eine echte Bereicherung für die Stadt“, streut der Grazer „Eiskönig“ den beiden Rosen – und stellt seine gefrorenen Spezialitäten als Basis für Eisbecher zur Verfügung, die im Herzog klingende Namen wie „Das Burgfräulein“ (Vanilleeis, Schlagobers, heiße Himbeeren und Himbeersauce) oder auch „Der Hofnarr“ tragen (Vanille-, Schoko- und Haselnusseis, Schlagobers, Schokosauce, Eierlikör).

Warme Küche bis 21 Uhr

Ab dem 1. Mai wollen Shabani und Krasniqi zusätzlich auch länger als bislang auf das Küchenteam setzen: So bieten sie nun von Montag bis Samstag bis 21 Uhr warme Küche. Serviert werden À-la-carte-Klassiker, die aus ihrer Sicht „um ausgewählte Gerichte mit besonderen Akzenten ergänzt werden“.