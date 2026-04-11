Die kalte Jahreszeit ist vorbei, nach und nach öffnen die Gastgärten in der Stadt, das Leben kehrt wieder zurück. Nach dem „Eleven“ in der Kaiserfeldgasse und dem „Pink Elephant“ am Eisernen Tor feiert am kommenden Donnerstag auch „Katze Katze“ den Start in die Gastgartensaison bzw. Hofsaison, wie es in der angesagten Innenstadt-Bar in der Schmiedgasse heißt.

Jedes Jahr wird der Außenbereich der Bar mit einem anderen Design-Motto neu inszeniert. Heuer heißt es „Palm Springs“: Der Innenhof verwandelt sich in „eine stilvolle Oase im Retro-Vibe alter Hollywood-Filmklassiker – mit Pastell-Farben und entspanntem Wüstenflair“, wie man seitens der Aiola-Restaurantgruppe bekanntgab. Entstehen soll so wieder ein Ort, „der sich eher nach Urlaub als nach Alltag anfühlen soll.“

Neu 2026: Mehr Platz unter freiem Himmel

„Die Katze ist aus dem Sack“, verrät man außerdem einen „weiteren Schritt in Richtung lebendige Stadtkultur“: Denn mit der Eröffnung am 16. April startet nicht nur die Hofsaison. Die Bar „Katze Katze“ wächst weiter und erweitert ihr Angebot um einen zusätzlichen Gastgarten in der Schmiedgasse – direkt vor dem Eingang des Lokals. Das macht auch die neue Fahrradverbot-Regelung möglich, die nun tagsüber gilt. Der neue Außenbereich trägt den Namen „Katzensprung“.

Fotoserie: Das war die Saisoneröffnung 2026 im „Pink Elephant“

Fotoserie: So glamourös war die Hofsaison-Eröffnung 2025