Ein weiterer Fall von Fahrerflucht per Fahrrad: Ein vermutlich etwa acht Jahre alter Bub soll mit seinem Rad am Mittwochabend im Stadtteil Reininghaus eine Fußgängerin touchiert haben. Die 47-Jährige war gegen 17.45 Uhr zu Fuß auf der Domenico-dell‘Allio-Allee im Bezirk Eggenberg in Richtung Jochen-Rindt-Platz unterwegs, als zwei Radfahrer - vermutlich Vater und Sohn - an ihr vorbeifuhren. Nach der Kollision fuhren die beiden einfach weiter, schreibt die Landespolizeidirektion Steiermark.

Die Frau kam laut Polizei nicht zu Sturz, klagte aber nach dem Vorfall über Schmerzen am Bein. Darum rief sie das Rote Kreuz und wurde ins UKH Graz geführt. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Der rund acht Jahre alte Bub trug einen orangefarbenen Helm, der erwachsene Radfahrer eine Strickhaube. Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion 1, Tel. Nr.: 059 133/654110 richten.