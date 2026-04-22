Gegen 5:25 Uhr zeigten am Dienstag Zeugen bei der Polizei an, dass offenbar in einen Imbissstand im Grazer Bezirk Jakomini eingebrochen worden sei.

Eine halbe Stunde später meldete ein Zeuge einen weiteren Einbruch in ein Lokal unweit des ersten Tatorts. Mehrere Polizeistreifen begaben sich sofort dahin und konnten im Lokal einen 32-Jährigen aus Tirol auf frischer Tat erwischen. Der Mann dürfte durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Lokal gelangt sein, dort offenbar eine Trinkgeldkasse aufgebrochen und das Bargeld an sich genommen haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Lokal aufgesucht: Am Tatort erwischt

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige offenbar in den letzten Wochen mehrmals polizeilich durch Suchtmitteldelikte und Betrugshandlungen in Graz in Erscheinung getreten ist. Er zeigte sich bei den Einvernahmen vollinhaltlich geständig. Über Weisung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.