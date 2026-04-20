Auch wenn es sich um ein überparteiliches Komitee handelt, ist die Besetzung naturgemäß ÖVP-lastig: Der Dermatologe und ehemalige Rektor der Med Uni Graz Josef Smolle saß zwei Mal für die ÖVP im Nationalrat, und auch Waltraud Klasnic hat das Amt als erster weiblicher Landeshauptmann Österreichs von 1996 bis 2005 als ÖVP-Vertreterin ausgeübt. Dazu kommen Hauptplatz-Juwelier Klaus Weikhard und Künstler Tom Lohner – sie alle sind Teil des Personenkomitees, das Kurt Hohensinner im Wahlkampf zur Grazer Gemeinderatswahl 2026 unterstützt.

„Uns allen ist ein Ziel gemein: Kurt Hohensinner soll der nächste Bürgermeister werden“, sagt Smolle. Warum? „Er ist politisch enorm engagiert, es ist ihm ein Anliegen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln, und er ist jemand, der auf die Bevölkerung in ihrer gesamten Breite zugeht“, beantwortet Smolle die Frage gleich selbst – ihm als ehemaliger Rektor sei die Bildung und damit die Zukunftsträchtigkeit der Stadt ein besonderes Anliegen, dafür stehe Hohensinner als langjähriger Bildungsstadtrat.

„Kurt ist jemand, der für die Stadt lebt und brennt“, ist Juwelier Klaus Weikhard überzeugt. Ihm als Innenstadt-Händler ist naturgemäß die Wirtschaft besonders wichtig: „Wir als Unternehmer wollen gestalten, wir brauchen auch kommunalpolitisch die Möglichkeiten dazu. Die Wirtschaft soll wieder einen Stellenwert bekommen“, so Weikhard.

Unterstützen Hohensinner (Mitte): Weikhard, Smolle, Klasnic und Lohner © Markus Jöbstl

Künstler Tom Lohner und Ex-LH Waltraud Klasnic streichen ihre ersten persönlichen Begegnungen mit Hohensinner hervor: „Er hat 1999 meine erste Ausstellung eröffnet und dabei geholfen, dass die Stadt mein Porträt von Nikolaus Harnoncourt ankauft – er war ein echter Türöffner für mich als Künstler“, sagt Lohner, der den ÖVP-Spitzenkandidaten für „sozial und verlässlich“ und überhaupt „für einen guten Kapitän für die Stadt“ hält. In Klasnics Fall ist es Hohensinner in seinem Beruf als Behindertenpädagoge gewesen, der bei ihr in der Grazer Burg aufschlug, um für mehr Barrierefreiheit zu kämpfen. „Er steht sowohl für Wirtschaft als auch für Soziales – genau diese Harmonie brauchen wir“, ist Klasnic überzeugt. „Ich schätze deine verbindende Menschlichkeit, deine spannende Vielfalt“, sagt sie an den Grazer ÖVP-Chef gerichtet.

„Mehr als 100 Personen haben sich bereits angeschlossen“, sagt Smolle, der das Komitee initiiert hat und auch anführt. Auf der Website hohensinner2026.at sind bereits einige weitere mit (Kulturstadträtin Claudia Unger, Ex-Ministerin Beatrix Karl, Ex-Klubobmann Peter Piffl-Percevic, Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger, Ex-Nationalratsabgeordnete Barbara Riener oder Stadtbibliotheks-Leiterin Marie Theres Stampfl, frühere Stadtleiterin der Grazer VP Frauen) oder auch ohne offensichtlichen ÖVP-Bezug angeführt – wie die Influencer Philipp Knefz, Virginia Rohrhan und Ronald Tomaschitz („GrazerBoys“).