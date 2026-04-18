ÖVP-Chef Kurt Hohensinner will Bürgermeister werden. FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab detto, er lässt sich für die Graz-Wahl als Bürgermeisterkandidat plakatieren. Dass beide Parteien in den bisherigen Umfragen mit weitem Abstand hinter der KPÖ von Elke Kahr liegen, spielt dabei keine Rolle. Es geht bei solchen Ansagen ja darum, die eigenen Leute in der Partei zu mobilisieren.

Das versuchen nun auch die Grünen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner schlägt heute bei der steirischen Mitgliederversammlung offensive Töne für die Graz-Wahl am 28. Juni an: „Wir starten die Aufholjagd um Platz zwei“, sagt sie. Dabei ist man selbst in der eigenen Umfrage hinter ÖVP und FPÖ nur auf Platz vier und sechs Prozentpunkte hinter den zweitplatzierten Schwarzen.

Schwentner vor der Graz-Wahl: „Gesetzt ist nur die Bürgermeisterin“

Worauf sich der grüne Optimismus stützt: Keine Umfrage legte bislang eine Wechselstimmung in der Stadt nahe. Und das, obwohl Schwentner vor allem mit ihrer Verkehrspolitik massiv polarisiert. Aber genau darin liege auch die Chance: Die Grünen haben ein klares Profil, die Wählerinnen und Wähler wissen, was sie bekommen. Ihr Ziel lautet also: weiter die Verkehrswende vorantreiben unter dem Motto „Grün statt Grau“. Ob das auch nach der Wahl möglich sein wird, „hängt maßgeblich vom Ergebnis der Grünen ab“, so Schwentner.

„Viele gehen derzeit davon aus, dass die Koalition nach der Wahl ohnehin fortgesetzt wird“, sagt Schwentner. „Aber gesetzt ist nur die Bürgermeisterin.“ Die entscheidenden Fragen: Wer kann nach dem 28. Juni mit Elke Kahr koalieren, welche Mehrheiten gehen sich aus? Die Botschaft an die eigenen Funktionäre und an die Wählerinnen und Wähler: Wer eine „stabile Mehrheit für ein grünes, lebendiges und gerechtes Graz will“, der müsse Grün wählen. Die Rechnung dahinter: Eine Neuauflage der aktuellen Koalition mit KPÖ, Grün und SPÖ steht auf wackeligen Beinen; für eine Zweiermehreit mit der KPÖ müssten aber beide Parteien im Vergleich zu 2021 zulegen – nicht nur die Kommunisten.

Die eigenen Projekte verteidigt Schwentner natürlich, sie adressiert aber auch die Ungeduld derer, denen alles zu langsam geht. „Ein grüneres Graz entsteht nicht über Nacht.“ Für eine echte Verkehrswende, Klimawandelanpassung und weitere Energieunabhängigkeit müsse man den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen – „und diesen Weg gibt es nur mit starken Grünen“, so Schwentner.