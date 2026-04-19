Es hatte schon Tradition in Graz. Um der chronisch niedrigen Wahlbeteiligung etwas entgegenzusetzen, wurde 2008, 2012, 2017 und 2021 ein vorgezogener Wahltag durchgeführt. Neun Tage vor der eigentlichen Wahl konnten Menschen in den Servicestellen der Stadt ihre Stimme abgeben. Rund 10.000 Leute haben das vor fünf Jahren in Anspruch genommen, wenngleich: Geholfen hat es nicht viel, die Wahlbeteiligung lag 2021 bei nur 54 Prozent.

Nachdem Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) die 2026er-Wahl für den 28. Juni angesetzt hat, befürchten nun einige, dass diesmal noch weniger Menschen zur Wahl gehen werden. Nicht so sehr, weil am selben Tag das dritte Gruppenspiel der Österreicher bei der Fußball-WM stattfindet, sondern weil ebenso am selben Tag der Formel 1-Grand Prix in Spielberg steigt. Da sind laut Touristikern auch gut 30.000 Grazerinnen und Grazer live dabei. Die Befürchtung, die etwa ÖVP-Chef Kurt Hohensinner hegt: Wer zum Grand Prix fährt, wird am selben Tag kaum Zeit finden, wählen zu gehen.

ÖVP will einen „Briefwahltag“, der dem früheren vorgezogenen Wahltag nachempfunden ist

Daher wünscht sich die ÖVP abermals eine Art vorgezogenen Wahltag, der diesmal eigentlich nicht eingeplant ist. „Am Freitag, den 19. Juni, von 13.30 bis 20 Uhr in allen Servicestellen der Stadt“, so Hohensinner. Wenngleich er weiß: Rein rechtlich gibt es den vorgezogenen Wahltag nicht mehr, seitdem die Briefwahl so zugenommen hat. Aber: Briefwahl bedeutet nicht, dass man wirklich alles per Post verschicken muss; in der Praxis kann man nämlich die beantragte Briefwahlkarte gleich beim Abholen in einem Servicecenter ausfüllen und wieder abgeben.

Und genau daraus will Hohensinner einen „Briefwahltag“ machen und gezielt bewerben lassen, damit mehr Menschen diese Möglichkeit nutzen. Der rechtliche Unterschied: Bei dem echten vorgezogenen Wahltag gab es eine eigene Wahlbehörde vor Ort, das gäbe es jetzt nicht. Hohensinnners ÖVP bringt diese Forderung kommende Woche als Dringlichen Antrag in den Gemeinderat ein – ob es eine Mehrheit dafür gibt, ist offen.