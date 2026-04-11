Der Halbmarathon in Graz mit Start/Ziel beim Karmeliterplatz verschafft am Sonntag Läuferinnen und Läufern vorübergehend Vorrang – und erfordert von Autolenkern wie Öffi-Passagieren Geduld. Laut Polizei sei ab 10.30 Uhr mit temporären Straßensperren zu rechnen, vor allem rund um Grabenstraße, Glacis und Uni-Viertel.

Generell aber sei mit Verzögerungen zu rechnen – was auch Fans vor dem Match Sturm gegen Hartberg in Liebenau einberechnen sollten. Die Graz-Linien indes verkürzen die Buslinie 39 vom Jakominiplatz bis zur Maiffredygasse, teilen die Linien 58 sowie 63 auf zwei Strecken auf und lassen den 62er via Puntigam in der Canerigasse enden.

Neue Strecke

Mit dem Graz Halbmarathon steigt am Sonntag einer der Höhepunkte des steirischen Laufkalenders. Um 11 Uhr werden auf dem Karmeliterplatz Halb- und Viertelmarathon eröffnet, um 11.20 Uhr startet der Achtelmarathon. „Aufgrund des großen Andrangs speziell beim Halbmarathon laufen wir eine neue Strecke mit zwei statt drei Runden. Dadurch kommt es auf der Runde nicht mehr zu Staus und es ist genug Platz für alle“, sagt Organisator Achim Wippel. Aufgrund der hohen Temperaturen werden drei Labestationen unterhalten.