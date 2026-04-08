Ein Aquarium, das die Mur als Lebensraum zum Thema hat, mit typischen Fischarten der Mur wie Äsche, Barbe, Nase, Huchen und Forelle: Im Wahlkampf vor der Gemeinderatswahl 2026 in Graz hat FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab ein „Murarium“ als Idee ins Spiel gebracht. Es solle die Artenvielfalt kompakt und anschaulich darstellen und sich damit vor allem an Schulen und Touristinnen und Touristen wenden.

Vor allem einem Grazer ist diese Idee schon bekannt vorgekommen: „Das Murarium ist meine Idee“, sagt der Künstler und Tausendsassa Christian „Motor“ Polanšek. Tatsächlich haben schon 2016 mehrere Grazer Gratiszeitungen über sein „Murarium“ berichtet, das er damals als Idee für den Andreas-Hofer-Platz, früher noch dazu als „Fischplatz“ bekannt, vorgestellt hatte – illustriert mit den für Polanšek typischen bunten Grundfarben und eine Variante seines „Bikinifisch“, wie auch die von ihm herausgegebene Zeitung heißt. Seine Idee: Der Grazer Bevölkerung, die sich von ihrem Fluss entfremdet hat, die Mur als Lebensraum wieder näherzubringen.

So stellte sich Polanšek das „Murarium“ am Andreas-Hofer-Platz vor © Polanšek

Polanšek ärgert sich, dass seine Idee nun „gefladert“ und als die von jemand anderem verkauft wurde. „Ich habe nichts gegen die Grazer FPÖ, auch wenn ich selbst kein Blauer bin, aber mit mir reden hätte man schon können“, sagt der Künstler, der Apfelknab auch schon kontaktiert und mit ihm dazu telefoniert hat.

Seitens der Grazer FPÖ betont man aber, dass die vorgestellte Variante des „Murariums“ eine Idee von Apfelknab selbst ist und sie sich auch inhaltlich unterscheidet – so stellt er sich etwa eine kostengünstige Lösung in Containern mit einer flexiblen Ausstellungsfläche vor, dazu ein Café, an dessen Erlösen die Stadt Graz beteiligt werden sollte. Das Naturmuseum solle neben einem Aquarium auch virtuelle Tauchgänge mit VR-Brille und Dioramen zu Lebensräumen von Säugetieren wie Fischotter und Fledermäusen bieten, auch Reptilien wie die Mauereidechse und die Ringelnatter sowie die typische Flora entlang der Mur sollten ausgestellt werden. Die Finanzierung des Projekts sei für ihn über Graz Tourismus vorstellbar.