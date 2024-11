„Es ist ein Kraftakt“, unterstreicht VinziWerke-Geschäftsführerin Nicola Baloch am Donnerstag bei der Vorstellung der Sanierungspläne für das VinziNest in Graz, die nun fertig auf dem Tisch liegen. Die größte Notschlafstelle der Steiermark, wo 120 Menschen Unterschlupf finden können, wird saniert. „Wir hoffen mit den Bauarbeiten zu Ostern 2025 starten zu können“, stellt der Leiter der Einrichtung, Stephan Steinwidder, in Aussicht. Aktuell wartet man noch auf grünes Licht durch die Bau- und Anlagenbehörde. Für die Dauer der Bauarbeiten, die 2026 abgeschlossen sein sollen, zieht die Einrichtung dann nach Liebenau. Dort hat man in einem leerstehenden Gebäude ein Übergangsquartier gefunden.