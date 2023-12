Es war eine Sorge, die den heuer verstorbenen Armenpfarrer Pucher in seinen letzten Monaten sehr beschäftigt und die VinziWerke vor eine große Herausforderung gestellt hatte: Das Haus in der Babenberger Straße 61a, in dem seit dem Sommer 2005 die 15 Plätze umfassende Frauennotschlafstelle Haus Rosalie untergebracht war, stand vor dem Verkauf. Seit der Gründung hatte der Trägerverein, die Vinzenzgemeinschaft Soeur Rosalie – VinziHelp das gesamte Haus 18 Jahre lang angemietet – Ende 2022 wurden man aber darüber informiert, dass das Gebäude veräußert werden solle. Ein Angebot hatte den Preis in eine Höhe getrieben, der für die spendenbasierte Organisation nicht zu finanzieren war.

Seinem Credo „Geht nicht, gibt’s nicht!“ folgend habe Wolfgang Pucher alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Lösung im Sinne der Bewohnerinnen zu finden, schildert Peter Pratl, der Obmann der VinziWerke. Und Pucher sei auf der Suche nach Investoren fündig geworden. Fünf Investoren kaufen die Immobilie und sichern so den langfristigen Bestand des Haus Rosalie ab: „Saubermacher“ Hans Roth mit Gattin Margret, die die VinziWerke seit Jahren unterstützen, sowie Robert Buchner, der eine langjährige Bekanntschaft mit Pfarrer Pucher bis zu seinem Tod pflegte. Auf seine Initiative hin stiegen Rainer Haubenwaller, Geschäftsführer der rhtb: gruppe, Reinhard Egger, Geschäftsführer der Gerstl Bau GmbH und Christian Eckerstorfer, Geschäftsführer der awp Architekten und Ingenieure GmbH, ein. „Es war uns ein großes Anliegen, den Fortbestand des Haus Rosalie zu sichern“, sagt Buchner im Namen aller Investoren. Seit Jahren könne hier dank des unermüdlichen Einsatzes vieler freiwilliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Frauen und Familien in Not geholfen werden. „Ihrem Engagement gebührt unser Dank und natürlich auch Pfarrer Pucher, ohne den es das Haus überhaupt nicht geben würde“, so Buchner.

Als Zeichen des Dankes, aber auch zum Kennenlernen, wurden kürzlich alle Beteiligten zu den VinziWerken nach Graz eingeladen. Gemeinsam besuchte man das Grab von Pfarrer Pucher und ausgewählte Einrichtungen der VinziWerke, zuletzt natürlich das Haus Rosalie. „Wir möchten im regelmäßigen Austausch bleiben, damit wir gemeinsam das Vermächtnis von Pfarrer Pucher und der VinziHelp-Mitgründerin Mathilde Unterrieder, die leider 2021 verstorben ist, weitertragen können“, ergänzt VinziWerke-Koordinatorin Amrita Böker.