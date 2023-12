„Im VinziDorf in Graz nächtigen Gäste neben ehemals obdachlosen, alkoholkranken Personen. Abgedeckt werden alle primären Bedürfnisse wie Kleidung, Hygieneartikel und eine warme Mahlzeit am Tag. In Summe bietet die Unterkunft einen Substandard in der baulichen Qualität, aber einen High-Standard in der sozialen Qualität“. Mit diesen Worten bewerben die Verantwortlichen des VinziDorfs in Graz ihre 16 Baucontainer mit „kleinen, aber feinen Schlafplätzen“ – und gehen damit einen ungewöhnlichen Weg: Sie inserieren auf der beliebten Nächtigungsplattform AirBnB („32 Schlafzimmer. 1 Bett. Gemeinsam genutztes Bad“).