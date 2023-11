Trocken war Willi selten, nicht einmal in einer Polizeiuniform. „Ich bin mit der ganzen schweren Beute durch die Mur geschwommen. Am anderen Ufer haben aber schon die Polizisten gewartet. Die haben mir dann die Uniform gegeben, weil ich komplett durchnässt war. Auf der Wache bin ich dann sogar kurz für einen Polizisten gehalten worden.“ Der 62-Jährige schmunzelt und die Augen hinter den roten Brillenrändern blitzen, so als ob er die Episode selbst nicht mehr ganz glaubt. Willi sitzt auf seinem Bett in der Vinzimed, der Krankenstation des Grazer Vinzidorfes, und erzählt von den ernsten und b‘soffenen G‘schichtn. Denn der Alkohol fließt durch Willis Leben wie die Mur.