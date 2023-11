Denn im Jahr „2021, als wir im vollen Orpheum gemeinsam 30 + 1 Jahre Vinziwerke feierten, stand ich noch neben Pfarrer Pucher auf der Bühne“, erinnerte Amrita Böker, Koordinatorin der Vinziwerke, an den Verstorbenen Wolfgang Pucher. Sein Werk würde freilich weitergetragen – die Vinzinacht am Freitag im ausverkauften Orpheum zeigte es. 13.000 Euro an Spenden wurden gesammelt.