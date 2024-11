Immer freundlich, immer zuvorkommend, immer gute Produkte: Das ist Waltraud Glauninger. Seit nunmehr 38 Jahren steht die heute 83-Jährige Woche für Woche, jeden Mittwoch und Samstag, bei Wind und Wetter am Grazer Hasnerplatz und verkauft dort Gemüse und Kräuter vom eigenen Stadtbauernhof im Grazer Stadtteil Messendorf. „Sie ist eine Institution“, sind sich ihre Standlerkollegen einig. Glauninger steht überhaupt schon am Markt, seit es am Hasnerplatz einen gibt. Im pensionsfähigen Alter wäre sie ja schon länger, doch die Freude an der Arbeit ließ sie immer weitermachen. „Ich habe doch meine Kunden, da kann man nicht auf einmal nicht mehr kommen“, sagt Glauninger lächelnd.