„Die vergangenen Jahre waren auch für uns sehr herausfordernd. Das heurige Jahr ist wegen der extrem steigenden Kosten ebenfalls kein einfaches. In so einer Situation gilt es ganz einfach, intern noch einmal genauer hinzuschauen, Angebote zu hinterfragen“: Mit diesen Worten bestätigte Martin Wäg, Vorstand beim Grazer Traditionskaufhaus Kastner&Öhler, im Jahr 2023 eine wesentliche Weichenstellung: Die Spielwarenabteilung für Kinder wurde Ende 2023 geschlossen. „So leid es uns tut, dieser Bereich, den wir ja nur an unserem Grazer Standort anbieten, hat natürlich eine Wertschätzung bei vielen Kunden erfahren. Das ist uns bewusst. Aber es hat sich leider schlicht und einfach nicht mehr gerechnet“, so Wäg. Bücher und Bekleidung für Kinder blieben erhalten. Damit ging einher, dass der Home-Bereich von K&Ö auf Höhe Murgasse intern übersiedelt wurde.