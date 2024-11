„A night to remember“, lautete das Motto – und an die vergangene Nacht werden sich manche der Gäste auch am Donnerstagmorgen noch lebhaft erinnert haben. Sichtlich mit Stolz blickten jedenfalls die Gastgeber auf das Treiben am Grazer Opernring, das ein großes Comeback im Nachtleben der Stadt markierte: Alex Knoll, Simon Possegger und Martin Fritz hatten zur Eröffnungsfeier ihres neuen Clubs „Circle“ in der renovierten Thalia geladen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist“, gestand auch ein erleichterter Alex Knoll.