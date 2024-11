Plötzlich schließt die Tür hinten nicht mehr. An zwei Stationen schafft es der Fahrer noch, die Tür händisch zu schließen. Beim dritten Mal hilft nichts mehr: Tür offen, Straßenbahn steht, bitte alles aussteigen. So passiert diese Woche, aber solche Szenen spielen sich derzeit vermehrt im Grazer Öffi-Netz ab. Jedenfalls ist das der subjektive Eindruck, den viele Fahrgäste haben. Die ÖVP hat das nun im Gemeinderat zum Thema gemacht und will Druck machen in Sachen neuer Straßenbahnen.