Die Post bringt allen was, manchmal auch verfrühte Weihnachtsgeschenke in Papierform: Denn Hunderte Grazer Haushalte werden in den kommenden Wochen einen Brief der Stadt erhalten, in dem liebe Grüße im Wert von 250 Euro enthalten sind. Als Gutschein, der letztlich bei Fahrradhändlern eingelöst werden kann – entweder für den Kauf eines nagelneuen Rades oder zum Nachrüsten des schon vorhandenen Drahtesels.