Lesestoff und Kreuzworträtsel wird Manfred Eber hoffentlich ausreichend mit dabei haben, gilt es doch, eine Flugzeit von rund 14 Stunden zu überbrücken. Der Grazer Finanzstadtrat (KPÖ) ist Freitagfrüh auf eine nicht alltägliche Reise aufgebrochen, die für ihn auch eine Premiere darstellt, wie man in Ebers Büro bestätigt: Er steuert erstmals in seinem Leben China an. Auf diese Weise sollen „der kontinuierliche Dialog und das gegenseitige Verständnis“ fortgesetzt werden. Was nach lockeren Plaudereien klingt, hat einen gewichtigen Hintergrund: China ist mit einem Handelsvolumen von etwa 20,2 Milliarden Euro einer der bedeutendsten Wirtschaftspartner Österreichs. Für das erste Halbjahr 2024 meldet die Wirtschaftskammer gar einen Anstieg der Exporte österreichischer Unternehmen nach China um 9,7 % im Vergleich zum Vorjahr.