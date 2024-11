Jetzt, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA, fällt es mir schwer, an irgendetwas anderes zu denken. Tagsüber gehe ich spazieren, um meine Ruhelosigkeit zu bändigen, eine Zeit lang an etwas anderes zu denken, doch unterwegs treffe ich fast immer Freunde – und da ich in diesem Land jenseits des Atlantiks geboren bin, erhoffen sie sich irgendeine Prognose von mir. Wird Kamala Harris gewinnen? Und was ist, wenn Trump sich wieder weigert, das Ergebnis zu akzeptieren?