Am Montagabend gegen 20 Uhr kam es im Grazer Stadtpark zu einem Raubüberfall. Ein 16-jähriger Burgenländer soll hierbei von drei Tätern ausgeraubt worden sein. Die Täter konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung noch nicht ausgeforscht werden. Das Kriminalreferat Graz ermittelt.

Wertgegenstände gestohlen

Um an die Wertgegenstände des Jugendlichen zu gelangen, soll er am Hinterkopf gepackt und zu Boden gezogen worden sein. Einer der unbekannten Täter soll ihm den Mund zugehalten haben, während sich die anderen beiden an seinen Taschen zu schaffen machten. Gestohlen wurde sein Mobiltelefon sowie seine Geldtasche mit einem geringen Bargeldbetrag.