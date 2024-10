Am Montag gegen 15 Uhr kam es in einem Freizeitpark in Bad Gleichenberg zu einem Unfall mit einer kleinen Achterbahn für Kinder. Der letzte von acht Waggons kippte um, darin befand sich ein Vater mit seinem Sohn im Kleinkindalter. Sie waren mit einem Bauchbügel gesichert, der sich beim Umkippen aber löste, weshalb die Personen aus dem Wagen fielen. Nach ersten Angaben von Sabri Yorgun von der Landespolizeidirektion dürfte sich der Erwachsene leicht verletzt haben, das Kind dürfte unverletzt geblieben sein. Beide wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.