Unbestimmten Grades verletzt wurde ein Deutscher (23) bei einem Unfall an einem Kletterturm eines Motorikparks in Obervellach. Er fungierte dort als Teamleiter einer Jugend-Reisegruppe. Er wollte selbst eine Route am Kletterturm klettern und ließ sich dabei von zwei Mädchen, 12 und 13 Jahre alt, sichern.

Die Zwölfjährige sicherte ihn ordnungsgemäß mit einem Klettergurt und die 13-Jährige stand als Sicherungspartnerin seitlich dahinter und hielt das Seilende fest. Beim Abseilen baten die Mädchen einen Mitarbeiter des Motorikparkes um Hilfe, da ihnen der 23-Jährige zu schwer wurde. Der Guide löste die 13-Jährige ab und unterstützte beim Sichern.

Hubschrauber im Einsatz

„Plötzlich machte der Deutsche beim Abseilen einen großen Sprung, dabei konnte die Zwölfjährige das Seil nicht mehr halten und auch der Guide bekam es nicht mehr zu fassen“, berichtet die Polizei. Der Freizeitsportler stürzte deshalb aus einer Höhe von rund fünf Metern zu Boden. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 ins LKH Villach geflogen.