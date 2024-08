Ein alkoholisierter Unfalllenker hat am Samstagnachmittag in Klagenfurt seine verletzte Beifahrerin im Wagen zurückgelassen und ist in seine Wohnung geflüchtet. Er hatte im Bereich August-Jaksch-Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der gegen eine Laterne prallte.

Gegen 17.45 Uhr fuhr der 35-jährige Klagenfurter mit seinem Pkw in Klagenfurt auf dem Villacher Ring in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich mit der August-Jaksch-Straße hielt er den Wagen vor einer roten Ampel. Nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, beschleunigte er und wollte nach rechts auf die August-Jaksch-Straße abbiegen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr auf den dortigen Grünstreifen und prallte gegen einen Laternenmasten. Danach flüchtete er vom Unfallort.

Beifahrerin im Spital

Seine 26-jährige Beifahrerin wurde bei dem Aufprall verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Kurz nach dem Unfall wurde der Unfalllenker in seiner nahe gelegenen Wohnung angetroffen. Ein Alkomatentest ergab eine mittelstarke Alkoholisierung (zwischen 1,2 und 1,6 Promille), ihm wurde der Führerschein abgenommen.